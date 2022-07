Zwölf Jahre nach der letzten Loveparade startet am Samstag die Techno-Parade "Rave the Planet". Sie soll vom Ku'damm zur Siegessäule ziehen. Dabei ist auch Dr. Motte, Gründer der alten Parade. Er versteht das Event nicht nur als Musikveranstaltung.

Schon seit einigen Jahren träumt Loveparade-Gründer Dr. Motte von einer Neuauflage der legendären Technofeier. Wegen der Pandemie verlängerte sich die Wartezeit nochmal um zwei Jahre - aber dieses Wochenende startet die Techno-Parade "Rave the Planet" unter dem Motto "Together Again".

Wie schon in den 90ern bei der Loveparade, geht es auch bei "Rave the Planet" nach dem Willen der Veranstalter nicht ausschließlich um Techno. Die Parade habe schon immer für Frieden, Freiheit und Toleranz gestanden, so Dr. Motte im Interview mit dem rbb. "Jeder ist willkommen." Wenn alle Menschen erkennen würden, dass sie Teil der gleichen Familie auf diesem Planeten seien, dann werde als Vision irgendwann Weltfrieden eintreten, so Dr. Motte.