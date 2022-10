Seeed-Sänger Peter Fox hat sich am Donnerstagabend überraschend mit einem neuen Song als Solo-Musiker zurückgemeldet. Mit dem Song "Zukunft Pink", der als Video online gestellt wurde, blickt der 51 Jahre alte Dancehall-Spezialist knapp vier Minuten lang zuversichtlich nach vorn. "Alle malen schwarz / Ich seh' die Zukunft pink / Alles wird gut mein Kind", singt Fox im Refrain. Und stellt klar: "Meine Süßen, Future is now!"

Nicht ganz so groß, nicht ganz so voll

Unklar blieb am Donnerstag, ob der Song Vorbote für ein neues Album ist. Beim zuständigen Label Warner Music gab es auf diese Frage keine Antwort. Der Seeed-Sänger hatte mit seinem ersten Solo-Album "Stadtaffe" 2008 einen großen Erfolg gelandet. Wie das Album standen auch die Auskopplungen "Alles neu", "Haus am See" und "Schwarz zu blau" wochenlang an der Spitze der Charts.

In "Zukunft Pink" gibt Fox gleich ein paar klare Hinweise, wie es weitergehen soll. "Power to the People / Frauen rulen die Welt", singt er etwa. Auch auf der Tanzfläche klarer Ausblick: "Alle Almans können die Moves / Oder sie programmieren die Boots". Unterstützung hat sich Fox diesmal geholt bei Inéz Schaefer, Sängerin des für seine innovative Musik gefeierten Duos Ätna. Als Inéz übernimmt sie im Song "Zukunft Pink" mit ihrer rauh-intensiven Stimme den weiblichen Part. "Mach dein Ding, aber such kein Sinn / Und was nicht da ist / Musst du erfind'n", singt Inéz. "Wenn du mich fragst / Wird alles gut mein Kind / Wünsch mir dazu nur noch nen Drink."