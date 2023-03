Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftler mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2023 ausgezeichnet. Zu den Preisträgerinnen am Mittwoch in Berlin zählte auch die Berliner Literaturwissenschaftlerin Anita Traninger.

Traninger werde für ihre international anerkannten Studien in der frühneuzeitlichen Romanistik ausgezeichnet, hieß es. Die verbänden auf innovative Weise Philologie, Rhetorik, Wissenschafts- und Mediengeschichte, um die Dynamiken des Kultur- und Wissenstransfers in neuer Perspektive zu erschließen. "Ausgezeichnet wird damit eine Wissenschaftlerin von ungewöhnlicher thematischer Breite", sagte Günter Ziegler, der Präsident der Freien Universität Berlin.

Der Leibniz-Preis wird seit 1986 vergeben. Er ist mit jährlich insgesamt 25 Millionen Euro der höchstdotierte deutsche Forschungsförderpreis. Einschließlich der zehn Auszeichnungen für 2023 wurden bislang insgesamt 408 Leibniz-Preise verliehen. Davon gingen 129 in die Naturwissenschaften, 119 in die Lebenswissenschaften, 97 in die Geistes- und Sozialwissenschaften sowie 63 in die Ingenieurwissenschaften.

Da Preis und Preisgeld in Ausnahmefällen geteilt werden können, ist die Zahl der Ausgezeichneten höher: Insgesamt haben bislang 435 Nominierte den Preis erhalten, 364 Wissenschaftler und 71 Wissenschaftlerinnen.