Erst auf dem Lollapalooza in Berlin die Bühne rocken und danach im Berghain abfeiern? Das hat am Sonntagabend für US-Musiker Macklemore offenbar nicht geklappt, wie unter anderem die "Berliner Zeitung" berichtet. In seiner Instagram-Story zeigte sich der 40-Jährige, der mit gebürtigem Namen Benjamin Hammond Haggerty heißt, amüsiert darüber, dass er an der Tür des bekannten Berliner Nachtklubs abgewiesen worden sei.

Macklemore schreibt neben Lach-Smileys in seinem Post: "Wenn du abgelehnt wirst bei dem Versuch, ins Berghain zu gehen..." Ob das Personal an "Berlins härtester Tür", wie der Einlass zu dem Technoklub oft genannt wird, den Sänger nicht erkannt oder bewusst abgewiesen haben, ist nicht bekannt. Seinem Foto auf Instagram zufolge war er mit einem Freund aus der Musikszene dort.