Gleich zwei Mal spielt die schwedische Synthie-Pop-Künstlerin Fever Ray in Berlin. Das erste Konzert fand im Theater des Westens in Charlottenburg statt. Ja, und es war theatralisch. Im allerbesten Sinne. Von Magdalena Bienert

In ihrem weißen Oversize-Anzug erkennt man schließlich Karen Dreijer, die nach vorne tritt. Ihr blondes kurzes Haar mit den drei, vier bewusst abstehenden Strähnen ist unverkennbar, sicherlich trägt die genderfluide Künstlerin auch ein wüstes Make-up im ganzen Gesicht, doch es bleibt zu schummrig, um das je wirklich genau zu erkennen. Mit dem langsamen "What they call us" eröffnet Fever Ray punkt 21 Uhr den Abend.

Fever Ray ist mit ihrem dritten Album auf Welttournee. Auf "Radical Romantics" hat wieder ihr Bruder Olof mitgearbeitet. Mit ihm und dem gemeinsamen Projekt The Knife waren sie DER schwedische Elektropop-Export der Nullerjahre. Ihr Song "Heartbeats" wurde vielfach gecovert (etwa sehr bekannt von José Gonzales). Doch schmerzlicherweise fehlt das Lied auf der Setlist. Früher hat sie es noch gespielt, aber zehn Jahre sind vergangen, seit The Knife sich aufgelöst haben und Fever Ray zu einer der spannendsten, düsteren Synthie-Pop-Musiker:innen wurde.

Ab und zu kommt ein leises "Thank you" von der Bühne, mehr braucht es auch nicht, um den Bann zu den Fans zu halten, doch nach 80 Minuten und dem treibenden "Coconut" ist es plötzlich vorbei. Der Nebel lichtet sich, hoffnungsvoll wird weitergeklatscht, schließlich fehlen doch noch Lieblings-Lieder ... aber es hilft nichts. Das Saallicht geht unerbittlich an und spuckt uns zurück in die Wirklichkeit. Was für ein großartig theatralischer Abend.

Donnerstagabend spielt Fever Ray erneut im TdW, leider ist dies auch schon ausverkauft.