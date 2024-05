Bei einem Streit im Volkspark Friedrichshain in Berlin ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen mitgeteilt hat, ist gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen eskaliert. Daraufhin stach einer der Beteiligten mit einem Messer auf einen anderen ein. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Festnahmen habe es noch keine gegeben, die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen noch.

Sendung: rbb 88.8, 10.05.2024, 06:30 Uhr