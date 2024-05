Aktuell ziehen mehrere Hundert Personen in Richtung Tesla-Werk. Die Spitze des Protestzugs ist vermummt und in Schwarz gekleidet. Vor der Elektroauto-Fabrik ist die Lage noch ruhig, dort sind im Tagesverlauf Aktionen angekündigt.

Ein Großteil des Protestcamps auf der Festwiese Grünheide (Oder-Spree) hat sich am Freitagvormittag in Bewegung gesetzt, um vor dem Tesla-Werk gegen die Erweiterungspläne zu demonstrieren. Das berichtet ein rbb-Reporter vor Ort.

Seit Mittwoch rufen Tesla-Gegner zu Aktionstagen gegen den Autobauer auf . Hintergrund ist die geplante Erweiterung des einzigen Tesla-Werks in Europa. Ganz in der Nähe protestieren seit Ende Februar Klimaaktivisten in einem Camp mit Baumhäusern gegen die geplante Erweiterung des Geländes und die Rodung von Wald.

Auch in Berlin demonstrieten am Freitag Aktivisten der Bewegung Robin Wood gegen den US-Elektroautohersteller. "Saubere Autos sind eine dreckige Lüge", stand auf dem Banner, das die Protestierenden am Freitagmorgen vor dem Einkaufszentrum Mall of Berlin hochhielten. Dort befindet sich ein Tesla-Ausstellungsgeschäft.

Die Beschäftigten der Tesla-Fabrik wurden ins Home-Office geschickt, es gibt am Freitag einen kurzen Produktions-Stopp. Dieser sei laut Unternehmenssprechern aber unabhängig von den Prostesten bereits seit Januar über das lange Wochenende geplant gewesen, es handele sich dabei lediglich um "einen Tag", an dem Tesla nicht wie geplant produziere.