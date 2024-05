Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Freitag auf Kritik reagiert, weil das Unternehmen Rock Tech in Guben keine Fördermittel für den ersten europäischen Lithiumkonverter bekommen wird. Die Nachfrage nach dem speziellen Batterie-Förderprogramm, aus dem auch Rock Tech bis zu 200 Millionen Euro wollte, ist offenbar zu groß, geradezu umkämpft, teilte das Ministerium auf rbb-Nachfrage mit. Mehr als 50 Unternehmen haben Projektskizzen eingereicht - einige seien bereits aufgefordert worden in einem zweiten Schritt formelle Förderanträge zu stellen.

Das sind aber offenbar nur die Projekte, die aus Sicht des Ministeriums am aussichtsreichsten sind, der geplante Lithium-Hydroxid-Konverter in Guben gehört nicht dazu. Welche Projekte am Ende tatsächlich gefördert werden, steht noch nicht fest. Rock Tech selbst hatte in dieser Woche mitgeteilt, dass die geplante Lithium-Raffinerie kein Geld aus dem Batterieförderprogramm erhalten wird. Unter anderem Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach und Gubens Bürgermeister Mahro äußerten daraufhin Kritik und Enttäuschung.