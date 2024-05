Bei einem Unfall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist am Donnerstagabend ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen mitgeteilt hat, stürzte der 86-jährige Mann auf dem Fürstenwalder Damm in das Gleisbett der Straßenbahn. Kurz darauf wurde er von einer herannahenden Tram erfasst. Der Radfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll laut Polizei aber nicht bestehen.

