Der Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, Mark Seibert, sieht seine Behörde an der Belastungsgrenze und fürchtet, es könnte noch schlimmer werden. "Überlastung ist schon heute unser Alltag. Unser Leistungsbereich hat im vergangenen Jahr 101.000 persönliche Vorsprachen gehabt, ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, das Personal ist gleich geblieben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Viele Mitarbeiter schrubben hier Überstunden, schlagen sich Abende und gelegentlich die Wochenenden um die Ohren. Dem Abteilungsleiter Unterkünfte haben wir zum Einstand ein Feldbett in sein Büro gestellt."

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ist für die Registrierung, Versorgung, Unterbringung und soziale Betreuung von Geflüchteten in Berlin zuständig. "Wir werden hier aus dem System rausquetschen, was geht, aber wir kommen an die Grenze dessen, was wir leisten können", sagte Seibert. "Ich sehe das am Krankenstand und an der recht hohen Fluktuation in der Belegschaft."

Seibert sieht noch zusätzliche Probleme auf das LAF zukommen. Schuld sei die Bundespolitik. Der Bundestag hatte im Januar das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen. "Dazu gehört, dass Asylsuchende bis zu 36 statt bisher 18 Monate Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen", sagte Seibert. "Für uns heißt das, die Menschen müssen bis zu 18 Monate länger von uns untergebracht werden. Die Unterkünfte fehlen uns dann." Das werde den Druck weiter erhöhen.

"Die Kollegen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligen, bearbeiten im Moment im Schnitt je 320 Fälle. Und das ist schon jetzt eine prekäre Situation", kritisierte der LAF-Chef. "Durch die geplante Gesetzänderung wird die Zahl aber auf bis zu 500 Fälle pro Sachbearbeiter ansteigen."

Das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz (tagesschau.de) soll die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber effektiver gestalten. Es sieht unter anderem vor, dass die Dauer für den Bezug von Asylbewerberleistungen, die deutlich unter der normalen Grundsicherung liegen, von anderthalb auf drei Jahre ausgeweitet wird. Außerdem wurde der Ausreisegewahrsam von zehn auf 28 Tage ausgeweitet. Zudem wird der Polizei künftig erlaubt, zum Aufgreifen eines Menschen, der in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt und abgeschoben werden soll, auch andere Räume als die des Betroffenen zu betreten.