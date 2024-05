RE 3

Bis 9. Mai Die Züge der Linie fallen in verschiedenen Abschnitten zwischen Berlin Südkreuz und Halle (Saale) aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte die in verschiedenen Teilabschnitten fahrenden Busse zwischen Teltow und Lutherstadt Wittenberg Hbf/ Bitterfeld. ... Bis 8. Juni, jeweils ganztags Die Züge der Linie halten nicht in Wilmersdorf (Angerm). Als Ersatz nutzen Sie von/zu dem ausfallenden Halt bitte die Busse zwischen Wilmersdorf (Angerm) und Angermünde.