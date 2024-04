Nachdem große Wassermassen in den Bühnenraum des Berliner Ensembles eingedrungen sind, kann nun die ungefähre Schadenssumme beziffert werden. Während einer Vorstellungspause war am Freitagabend plötzlich die Sprinkleranlage ausgelöst worden.

Nachdem am Freitagabend 15.000 Liter Wasser die Bühne des Berliner Ensembles (BE) geflutet haben, kann am Montagmittag eine erste Schadenssumme beziffert werden. Nach rbb-Informationen werden die Sanierungskosten voraussichtlich im siebenstelligen Bereich liegen, also mindestens eine Million Euro kosten.

Bis zum Ende der Spielzeit Anfang Juni wird der bisherige Spielplan angepasst werden, teilte das Haus am Montag dem rbb mit. Demnach werden nicht alle Stücke aufgeführt werden können. Wer schon Karten für betroffene Vorstellungen hat, werde per Post informiert.

Drei Tage nach dem Wasserschaden ist das Theater noch immer mit der Trocknung des Bühnenraumes beschäftigt, berichtet eine rbb-Reporterin. Die Trocknungsarbeiten werden andauern. Bis zum Sommer soll der Bühnenboden renoviert werden.