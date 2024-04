Hertha-Profi Aymen Barkok hat in der Nacht auf Sonntag in einem Berliner Lokal Gesichtsverletzungen erlitten. Das teilte der Klub am Montag mit. Der 25-Jährige sei "tätlich angegriffen" worden. Der Leihspieler wurde demnach in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert und bereits am Sonntag operiert.