Kriz Berlin Montag, 29.04.2024 | 16:17 Uhr

Der Schüler soll also weiter in seiner Kleingruppe beschult werden, obwohl er einer Lehrerin eine Schere in den Rücken gestochen hat und es einen Plan zur Wiedereingliederung gibt, der sich - zumindest aus der Ferne - ganz plausibel anhört? Krass, was Lehrkräfte alles über sich ergehen lassen müssen. Und da wundert sich noch wer, dass es keiner mehr machen will.