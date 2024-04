Bestellt waren Bananen, geliefert wurde elf Supermärkten in Berlin und Brandenburg auch noch was anderes: In den Kisten lagen 223 Kilo Kokain, einer der bisher größten Funde in der Region. Nun suchen die Ermittler nach den Hintermännern - mit wohl bescheidenen Chancen.

Das Gift war in Plastikbeutel gepresst, mal ein Kilo, mal mehrere Kilo schwer, sie lagen in Kisten, versteckt zwischen Bananen. Als die Mitarbeiter von elf Lidl-Filialen die Lieferungen am vergangenen Donnerstagmorgen öffneten, stießen sie auf insgesamt 223 Kilo Kokain. 119 Kilogramm fielen den Ermittlern in Berlin in die Hände, 104 Kilogramm in Brandenburg. Sieben Berliner Lidl-Filialen waren betroffen, in Brandenburg vier. Bereits am Freitag wurden die wertvollen Päckchen von der Polizei verbrannt, damit niemand auf die Idee kommt, in die Depots der Sicherheitsbehörden einzubrechen. Aber wo kamen sie her?

Die Ermittler sagen dazu bisher nichts. Aber um ein Verständnis dieser langen weißen Linie zu bekommen, lohnt es sich trotzdem, an ihren Ursprung zurückzugehen. Hergestellt wird die Droge aus den hellgrünen, ovalen Blättern des Kokastrauches, an den feuchtwarmen Osthängen der Anden. Kolumbien ist noch immer der mit Abstand größte Kokainproduzent der Welt, gefolgt von seinen Nachbarn Bolivien und Peru. Die Anbaugebiete werden beherrscht von Guerillatruppen der "Farc", rechten Paramilitärs oder korrupten Soldaten. Sie alle verdienen gut am Drogenhandel, dazu Bauern, Chemiker, Buchhalter, Kuriere.