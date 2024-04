Die Berliner Verkehrsverwaltung hat am Montag in der Alexanderstraße in Mitte die erste von 20 geplanten öffentlichen Reparatursäulen für Fahrräder eingeweiht. Mit der Möglichkeit, das Fahrrad selbst reparieren zu können, solle der Radverkehr gestärkt werden, hieß es in einer Pressemitteilung.

Neben Fahrrädern könnten an den Stationen auch Kinderwagen und Rollstühle aufgepumpt und mit Werkzeugen repariert werden. Eine Aufhängung für Fahrräder soll die Handhabung erleichtern. Die Werkzeuge sind laut der Verkehrsverwaltung mit einem Münzschloss gesichert.

Die meisten Reparaturstationen befinden sich innerhalb des S-Bahn-Rings, aber auch in den Außenbezirken sind solche Säulen geplant. Sie sollen in den kommenden Monaten nach und nach aufgebaut werden, so die Verkehrsverwaltung.