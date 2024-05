Maria Berlin Montag, 06.05.2024 | 15:47 Uhr

Die Zahl der Zwangsräumungen ist im vergangenen Jahr in der Hauptstadt erneut gestiegen.

Was der Artikel verschweigt ist, dass die Anzahl auf sehr niedrigem Niveau geblieben ist, wie ihre 0,1% Anteil belegen. Es scheint sich also um kein wichtiges Thema zu handeln. Man muss halt auch für seinen Wohnkonsum bezahlen wie überall in anderen Lebensbereichen auch. Warum ist Miete nicht bezahlen eigentlich keine Straftat?