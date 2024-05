Erdenbewohner Montag, 06.05.2024 | 15:51 Uhr

Man muß sich schon wundern wie eine Mannschaft innerhalb von 12 Monaten vom Ch. L. Teilnehmer zum Abstiegskandidaten wurde.

Wo wurden da Fehler gemacht?

Lag es am Kader, am Trainer oder an der Vereinsführung?

An den Fans mit Sicherheit nicht denn diese stehen weiterhin hinter ihrem Verein!

Schade das aus solch einem "Märchen" so schnell eine Gruselgeschichte wurde!