Um zu neuen Schülersprecher ihrer Schule gewählt zu werden, lassen sich zwei Gymnasiasten einer Berliner Schule etwas einfallen: Sie schreiben den Comedian Luke Mockridge an und bitten um Unterstützung. Der Prominente hilft - in ungeahntem Ausmaß. Von Kira Pieper

Aushang und Flurfunk? Wenn man unbedingt Schülersprecher werden möchte, ist das nicht genug, dachten sich vermutlich der 16-jährige Felix und der 15-jährige Florian "Flo" vom Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin-Biesdorf. Bei der Wahl an ihrer Schule holten sie sich kurzerhand prominente Unterstützung und schrieben auf Instagram den Comedian Luke Mockridge an.

Sie bedanken sich ihrerseits mit einem Video bei allen Wählern, aber auch Luke Mockridge und den prominenten Unterstützern. "Was die auf die Beine stellt haben, ist wirklich einfach krass", sagen die beiden in dem Film.

Auch das Lehrerkollegium des Otto-Nagel-Gymnasiums kommt in dem Video zu Wort: Medienkompetenz sei gerade in Zeiten von Corona ein wichtiger Bestandteil digitaler Bildung, heißt es etwa. Flo und Felix hätten eine kleine Meldung in die Welt gesandt, aus der etwas ganz Großes geworden sei. Dieses wolle die Schule zum Anlass nehmen, um sich "für die digitale Bildung in der Berliner Landschaft einzusetzen". Unter anderem fordern die Lehrer, dass Informatik zum Pflichtfach wird.

Flo und Felix gehen jetzt jedenfalls erst mal ihre Ziele als neue Schulsprecher an, erklären sie ebenfalls in dem Video: Unter anderem setzten sie sich für eine neue Schulhofgestaltung, die Verbesserung der Toilettensituation - und einen milderen Umgang mit dem Handyverbot ein.