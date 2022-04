Aktionsstart am Tag des Baumes

In Brandenburg wird die dickste Buche des Landes gesucht. Unter dem Motto "Buchen sollst du suchen" rufen der Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und der Landesbetrieb Forst Brandenburg die Menschen im Land dazu auf, an der Suchaktion mitzuwirken, wie das Landwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte.

Die Aktion soll zum Tag des Baumes am 25. April starten. Bis Ende Juni könne man sich dann mit Vorschlägen melden. Die Sieger-Buche und ihre Entdecker sollen im Spätsommer offiziell präsentiert werden.