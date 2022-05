Im Streit um Beiträge für alte Wasseranschlüsse in Brandenburg hat erneut das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss gefällt: Diesmal wies es die Praxis der Erhebung mancher Zweckverbände in Brandenburg zurück. Das oberste Gericht gab damit zwei Verfassungsbeschwerden sogenannter Altanschließer statt, mit der sie sich dagegen wehrten, dass sie nach einem Wechsel des Aufgabenträgers Anschlussbeiträge zahlen mussten.

Damit werde das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes verletzt, teilte das Karlsruher Gericht am Dienstag mit (Az. 1 BvR 798/19, 1 BvR 2894/19). Der Beschluss fiel bereits am 12. April.

Seit vielen Jahren tobt in Brandenburg ein Streit um Beiträge für alte Wasseranschlüsse aus DDR-Zeiten. Brandenburg hatte nach der Wiedervereinigung eine Regelung erlassen, in deren Folge die Zweckverbände für viele Wasseranschlüsse den fälligen Beitrag nicht mehr eintreiben konnten, die Ansprüche verjährten. Mit einer Neuregelung im Landtag wurde es dann möglich, von Altanschließern Beiträge lange im Nachhinein einzutreiben. Einige Verbände strukturierten sich etwa durch Eingemeindung neu, um so Beiträge erheben zu können.