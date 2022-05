Die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg braucht mehr Platz - deswegen wird übergangsweise ein neues Gebäude errichtet, bevor auf dem Areal ein großer Neubau kommt. Am Mittwoch steht der symbolische Spatenstich auf dem Programm. Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linie) soll dabei sein.

Die bis 1954 errichtete Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz war ein Geschenk der Amerikaner an West-Berlin nach dem Ende der sowjetischen Blockade. Inzwischen gehört die Amerika-Gedenkbibliothek zur ZLB und beherbergt Werke der Geisteswissenschaften, Kunst, Film und Musik.



Nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist die ZLB die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands, mit rund 1,5 Millionen Besucher:innen im Jahr. Zurzeit ist sie allerdings auf drei Standorte aufgeteilt - geplant ist, diese in einem Neubau am Blücherplatz zusammenzuziehen, ergänzend zu dem dort befindlichen denkmalgeschützten Gebäude der Amerika-Gedenkbibliothek.