Pfingstsonntag in Berlin und Brandenburg

So 05.06.22 | 10:43 Uhr

Zahlreiche Kirchengemeinden in Berlin und Brandenburg beteiligen sich am Pfingstsonntag an der "Nacht der offenen Kirchen". Auf dem Programm stehen ganz unterschiedliche Angebote wie Konzerte, Feste mit Musik und Essen, Lesungen, Gebet und Meditation, wie der Ökumenische Rat Berlin-Brandenburg (ÖRBB) mitteilte. Es gelten dabei die aktuellen Hygienevorschriften.

"Offene Kirchen sind Orte der Begegnung, die wir in den Zeiten der Pandemie schmerzlich vermisst haben", erklärte dazu ÖRBB-Geschäftsführer Hans-Joachim Ditz. Das genaue Programm der einzelnen Gemeinden ist online unter oerbb.de einsehbar.