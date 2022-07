Die große Hitze, die in den nächsten Tagen auch Deutschland mehr als 40 Grad Celsius bescheren sollte, wird nicht in der angekündigten Form stattfinden. Das sagten die ARD-Wetterexperten rbb|24 am Donnerstag.

ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin sagte, dass die Annahmen von der enormen Hitzewelle auf einem Rechenfehler des amerikanischen Wettervorhersagemodells Global Forecast System (GFS) basiert hätten. Das habe die aus Spanien und Frankreich heranströmende heiße Luft mit einer hierzulande vorherrschenden Bodenfeuchte von null Prozent in Zusammenhang gebracht, so sei es zu den hohen errechneten Temperaturen von 40 Grad Celsius und mehr gekommen. "In der Realität liegt die Bodenfeuchte aber auch bei Trockenheit hier nicht bei null Prozent, sondern immer bei mindestens zwei bis drei Prozent", so Vögtlin weiter.

Das sei inzwischen korrigiert worden und daher gingen zurzeit alle gängigen Wettermodelle davon aus, dass es ab der kommenden Woche zwar deutlich heißer werden wird in der Region als derzeit, die avisierten Temperaturen von über 40 Grad aber nicht einträfen.