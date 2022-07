Auf einem Parkplatz in Berlin-Hellersdorf hat ein Transporter gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In Hellersdorf kommt es seit Wochen immer wieder zu Bränden. Oft handelt es sich dabei um Gegenstände in Kellern oder Hauseingängen. Ob der aktuelle Brand von Donnerstagnacht in Zusammenhang damit steht, ist bislang unklar.