Hochhausbau in Berlin-Marzahn in Brand geraten

In Berlin-Marzahn ist am Dienstagnachmittag ein Brand in der Marchwitzastraße ausgebrochen. Auf einem zehngeschossigen Wohnhaus brenne Dachpappe, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb.

Das komplette Gebäude befinde sich im Bau, alle Bauarbeiter hätten es verlassen. Niemand sei verletzt worden.

77 Einsatzkräfte seien vor Ort oder auf dem Weg dorthin, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Eine Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.