Aktuelles zur S-Bahn Kurzfristige Bauarbeiten zwischen Baumschulenweg und Schöneweide

Wegen kurzfristiger Bauarbeiten muss der Zugverkehr der Linien S45, S46, S8 und S9 in der heutigen Nacht (09./10.08.2022 (Di/Mi)) in der Zeit von ca. 22:45 Uhr bis ca. 2:00 Uhr zwischen Treptower Park/ Baumschulenweg und Schöneweide unterbrochen werden. Die Züge der betroffenen Linien fahren wie folgt: S45: Tempelhof <> Baumschulenweg S46: Westend <> Baumschulenweg sowie Schöneweide <> Grünau S8: Birkenwerder/ Blankenburg <> Ostkreuz S9: Spandau <> Treptower Park sowie Schöneweide <> Flughafen BER Terminal 1-2 letzte durchfahrende Züge: S45: - Tempelhof ab 22:30 Uhr > Baumschulenweg ab 22:40 Uhr > Grünau an 22:22 Uhr - Flughafen BER Terminal 1-2 ab 22:17 Uhr > Schöneweide ab 22:40 Uhr > Tempelhof an 22:55 Uhr S46: - Westend ab 22:16 Uhr > Südkreuz ab 22:33 Uhr > Neukölln ab 22:41 Uhr > Baumschulenweg ab 22:48 Uhr > Grünau an 22:59 Uhr - Flughafen BER Terminal 5 ab 22:30 Uhr > Schöneweide ab 22:45 Uhr > Westend an 23:19 Uhr S8: - Blankenburg ab 22:25 Uhr > Ostkreuz ab 22:48 Uhr > Treptower Park ab 22:50 Uhr > Baumschulenweg ab 22:55 Uhr > Grünau an 23:07 Uhr - Grünau ab 22:44 Uhr* > Schöneweide ab 22:53 Uhr* > Baumschulenweg ab 23:00 Uhr* > Birkenwerder an 23:53 Uhr (* dieser Zug fährt von Grünau bis Baumschulenweg 5 Minuten früher und hat in Baumschulenweg 5 Minuten Aufenthalt) S9: - Spandau ab 21:56 Uhr > Hauptbahnhof ab 22:25 Uhr > Treptower Park ab 22:43 Uhr > Baumschulenweg ab 22:50 Uhr > Flughafen BER Terminal 1-2 an 23:16 Uhr - Flughafen BER Terminal 1-2 ab 22:11 Uhr > Schöneweide ab 22:34 Uhr > Spandau an 23:29 Uhr Ersatzverkehr mit Bussen besteht zwischen Treptower Park <> Baumschulenweg <> Schöneweide. Haltestellen des Ersatzverkehrs: S-Bhf. Schöneweide: Michael-Brückner-Straße vor dem Bahnhofsgebäude (wie Bus 165, N60) Zusatzhalt S-Bhf. Schöneweide: Sterndamm (wie Bus 160) S-Bhf. Baumschulwenweg: Baumschulenstraße (wie Bus 170, 265) S-Bhf. Plänterwald: Köpenicker Landstraße (wie Bus 165, 166, N60, N65) S-Bhf. Treptower Park: Puschkinallee (wie Bus 165, 166, 265, N60, N65) Die Busse fahren ca. alle 10 Minuten.