Auch sei mehrfach versucht worden, sie selbst mit Offenlegung ihres Gehalts unter Druck zu setzen, so die AWO-Chefin weiter.



Sie empfehle deshalb ein Transparenzregister für AWO-Manager und -Vorstände, so Baaske. "Darüber hinaus empfehle ich der Arbeiterwohlfahrt dringend, ihren Governance-Kodex zu verschärfen" - also die Vorgaben für die Organisationsführung. "Es muss verhindert werden, dass ehrenamtliche Vorstände in die schwierige Situation kommen, in die Verhältnisse von Familien einzuwirken, weil dort einfachste Compliance-Regeln übergangen und überdehnt werden", so Baaske in ihrem Rücktrittsschreiben.

In der vergangenen Woche hatten Recherchen des rbb ergeben, dass es zumindest im Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt Brandenburg Ost mögliche Straftaten gab. Die Abteilung für schwere Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen verantwortliche Personen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.