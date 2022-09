Wegen des Verdachts, falsche Gesundheitszeugnisse während der Corona-Pandemie erstellt lassen zu haben, hat die Polizei 84 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht - darunter auch in Brandenburg.

Insgesamt 225 Beamte seien an der Aktion am Donnerstag beteiligt gewesen, teilte die Polizei in Dresden am Freitagmorgen mit. Demnach hat es neben Brandenburg auch Durchsuchungen in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg gegeben.