Keine Möglichkeit zur Mammografie in Brandenburg an der Havel

Frauen haben zurzeit keine Möglichkeit mehr in Brandenburg an der Havel einen Mammografie-Termin zu bekommen. Ein Gesundheitszentrum, das diese Untersuchungen angeboten hat, musste alle Termine vorerst absagen. Betroffen sind in dieser und der nächsten Woche 25 Frauen. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" [maz-online.de / Paywall] berichtet.

Das Gesundheitszentrum hatte von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) eine vorläufige Zulassung für das Mammografie-Angebot erhalten. Die niedergelassene Radiologin war zuvor in den Ruhestand gewechselt.

Der Nachfolger in der Radiologiepraxis hat gegen die Entscheidung der KVBB jedoch Einspruch eingelegt, wie die Märkische Zeitung berichtet hatte. Er selbst bietet in der Praxis keine Mammografien an.