In Berlin-Friedrichshain ist eine Frau offenbar von ihrem Ehemann getötet worden. Ein 82-jähriger Senior habe sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine 83-jährige Frau getötet zu haben, wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilten.

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars in der Landsberger Allee die Frau tatsächlich tot auf. Der Mann wurde festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.