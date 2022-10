Wetter in Berlin und Brandenburg - Goldener Oktober bringt Sonne und milde Temperaturen

Mi 05.10.22 | 12:05 Uhr

dpa/Wolfgang Kumm Video: rbb24 | 05.10.2022 | Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Mit dem Oktober hat mildes Herbstwetter in der Region Einzug gehalten: Am Tag ist es überwiegend sonnig und es regnet kaum. Nur am Wochenende gibt es einen leichten Dämpfer.

Der Oktober zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner goldenen Seite in Berlin und Brandenburg. Der Mittwoch startete zwar noch mit Wolkenfeldern, aber mittlerweile sorgt die Sonne für freundliches Wetter. So sind in der Region zwischen 21 und 22 Grad zu erwarten, sagte der ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin am Mittwoch rbb|24. "In der Nacht zu Donnerstag zieht zwar eine Kaltfront vorbei, die aber nur Wolken mit sich bringt", so der Meteorologe. Demnach wird es aber eine milde Nacht bei Temperaturen zwischen 14 und 12 Grad.

Stellenweise Bodenfrost in der Nacht zu Freitag

Der Donnerstag ist zwar sonnig, aber am Himmel werden sich einige Quellwolken zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. "Alles in allem bleibt es freundlich und trocken. Allerdings kann es stellenweise böig werden", so Vögtlin. In der Nacht zu Freitag wird es deutlich abkühlen. Die Temperaturen sinken auf sieben bis zwei Grad. Stellenweise kann es leichten Bodenfrost geben. Dafür wird der Freitag erneut heiter und trocken bei Temperaturen zwischen 18 bis 20 Grad. Allerdings pfeift ein böiger Südwestwind um die Ohren.

Zum Wochenende wird es wechselhafter

Das Wochenende zeigt sich nach Angaben von Roland Vögtlin dann aber etwas wechselhafter als die Tage zuvor. "Ab und an ist am Samstag mit Regenschauern zu rechnen. Am Sonntag erwarten wir ebenfalls einen Sonne-Wolken-Mix. Aber es bleibt trocken." An beiden Tagen liegen die Temperaturen bei 15 und 18 Grad in der Region. Alles in allem ist mit ruhigem Herbstwetter zu rechnen, mit "nicht rekordverdächtigen Temperaturen", bilanziert der ARD-Wetterexperte. Trotz regenreicher Tage in den vergangenen Wochen ist es aber noch zu trocken. "Der Boden ist zwar oben feucht, aber in 20 Zentimeter Tiefe herrscht Trockenheit", so Vögtlin.

Sendung: rbb24, 05.10.2022, 13:00 Uhr