Wenn ein Polizist während seiner Vorbereitungszeit auf den Vollzugsdienst gelegentlich Cannabis konsumiert, kann er deshalb entlassen und für den Polizeidienst ungeeignet erklärt werden. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht bereits am 18. November entschieden, wie das Gericht am Mittwoch mitgeteilt hat.



In einem Eilverfahren entschied das Gericht gegen den Mann, der sich gerichtlich gegen seine Entlassung gewehrt hatte. Ihm wird zur Last gelegt, während seiner Ausbildung in Berlin ab April 2019 gelegentlich Cannabis konsumiert zu haben. Urinproben hätten dies nachgewiesen. Diese seien angeordnet worden, weil der Auszubildende häufig krankheitsbedingt fehlte und vom Sport befreit worden war, so das Gericht.