Frau bei Verkehrsunfall in Buckow getötet

Do 17.11.22 | 21:49 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Stadtteil Buckow ist eine Frau ums Leben gekommen. Sie wurde auf der Marienfelder Chaussee kurz nach 19 Uhr am Donnerstagabend von einem Auto erfasst, wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte. Die 69-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.