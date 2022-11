Eine 83-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Lübben (Landkreis Dahme Spreewald) ums Leben gekommen.



Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagabend in der Nähe des Spreeufers von einem 32-Jährigen Autofahrer erfasst. Sie erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort.



Wie es genau zu dem Unfall kam, war laut Polizei noch unklar.