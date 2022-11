Auf ein Camp von Dauerdemonstranten in Berlin-Mitte ist am Montagabend ein Angriff verübt worden.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe sich nach Zeugenangaben gegen 21.50 Uhr eine Gruppe von bis zu zehn Personen dem Camp an der Straße Am Lustgarten genähert. Diese Personen hätten dann mehrere Zelte mit Schnitten beschädigt und an den Zelten angebrachte Schilder mit Farbe beschmiert.