So 27.11.22 | 14:49 Uhr

Die Deutsche Bahn (DB) kommt bei der Bergung der verunglückten Güterwaggons in der Nähe von Leiferde in Niedersachsen nach eigenen Angaben voran. "Wir konnten bereits einen ersten Wagen von der Unfallstelle abtransportieren und einen weiteren aufrichten", sagte eine DB-Sprecherin am Sonntag.