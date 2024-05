Seit Monaten wartet Rock Tech Lithium in Guben auf Fördermittel vom Bund. Das Unternehmen will Europas ersten Lithium-Konverter bauen. Nun steht fest: 200 Millionen Euro vom Bund werden nicht kommen. Das Land sichert Unterstützung zu.

Laut Rock Tech habe das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass es keine Mittel aus der Förderrichtlinie "Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batteriezellenfertigung" (TCTF) geben werde. Das Unternehmen hatte auf bis zu 200 Millionen Euro aus dem Programm gehofft. Diese Summe wäre maximal möglich gewesen.



Das Land Brandenburg habe im gleichen Zuge hingegen seine volle finanzielle Unterstützung zugesagt. Es werde nun geprüft, wie die Anlage "substanziell unterstützt" werden kann, heißt es in der Mitteilung. Zudem hätten weitere Förderanträge auf Bundesebene weiter Bestand. Das Unternehmen bemüht sich darum, keine Zweifel an der Umsetzung des Vorhabens aufkommen zu lassen: "Es bestehen weiterhin also ausreichend Förderoptionen", heißt es etwa in der Mitteilung. Dennoch bedauere Rock Tech die Entscheidung des Ministeriums.