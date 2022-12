Augenzeuge Afrikanisches Viertel Samstag, 03.12.2022 | 16:53 Uhr

Am Manga-Bell-Platz gab es am Rande in einiger Entfernung zwei Beobachter, die wiederholt versuchten zu provozieren. Teilnehmende und anwesende Polizisten verhinderten eine Eskalation. An der Cornelius-Fredericks-Straße versuchte ein Anwohner die Veranstaltung zu stören. Eine deeskalierende Bezirksamtsmitarbeiterin brachte ihn davon ab und er ging. Während der Veranstaltungen kamen aber auch viele Menschen vorbei, die in verschiedenen Sprachen interessiert nachfragten, was da passiere.