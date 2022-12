Landesstiftung sammelt deutlich weniger Spenden für Familien in Not

Die Stiftung "Hilfe für Familien in Not - Stiftung des Landes Brandenburg" hat in diesem Jahr etwa 80.000 Euro für Bedürftige erhalten. Das teilte Schirmherr Günter Baaske zum 30-jährigen Bestehen der Stiftung am Samstag der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit.

Der Spendenerlös sei im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen, so der SPD-Politiker und Landtagsabgeordnete. In "besseren Zeiten" seien es etwa 120.000 Euro an Spenden für bedürftige Familien gewesen. Der Druck auf die Spenderinnen und Spender in der Krise sei zu spüren.