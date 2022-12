Bild: imago images

Der Theater- und Filmschauspieler sowie Hörspiel- und Synchronsprecher Ernst Jacobi ist am 23. Juni im Alter von 88 Jahren gestorben. Seine Karriere begann Jacobi in den 1950er Jahren im Theater. In Berlin absolvierte er seine Schauspielausbildung, später nahm er auch Unterricht in Paris. Jahrzehntelang war Jacobi auch im Fernsehen und Kino zu sehen und zu hören: Mehr als 200 TV-Rollen spielte er und sprach unter anderem die deutschen Stimmen des Disney-Klassikers "Peter Pan" und Doc Brown in "Zurück in die Zukunft".