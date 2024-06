Illegaler Polster-Betrieb in Cottbus geschlossen

Polizei und Ordnungsamt haben in Cottbus nach Angaben der Stadt einen illegalen Gewerbebetrieb geschlossen. Bei dem Einsatz am Dienstag sei das entsprechende Büro versiegelt worden, heißt es in der Mitteilung. Dem Gewerbetreibenden hätten notwendige Erlaubnisse gefehlt, sagte ein Stadtsprecher dem rbb.

Schon am Montag hatte die Stadt in einer anderen Mitteilung die Einwohner davor gewarnt, auf die Werbeversprechen des Unternehmens hereinzufallen. Zuletzt waren beispielsweise Flyer verteilt worden.

Durch den Betrieb seien Reinigungsdienstleistungen und Polsterarbeiten "in unzulässiger Weise beworben und ausgeführt" worden, so die Stadt.