Unwettergefahr am Dienstag - Starkregen, orkanartige Böen und Hagel in Berlin und Brandenburg möglich

Di 18.06.24 | 14:44 Uhr

Bild: dpa-Bildfunk/Jörg Carstensen

In Berlin und Brandenburg soll es ab Dienstagnachmittag gewittern, regnen, stürmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem Unwetter, das erst in der Nacht abziehen soll. Die Berliner EM-Fanzonen werden geschlossen, Parks warnen vor einem Besuch.

Auf Gewitter, teils mit Hagel und orkanartigen Böen, müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag einstellen. Am Vormittag ist zeitweise noch mit Sonnenschein zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Mit bis zu 26 Grad wird es warm und schwül. Aber bereits am Nachmittag sind dann erste Schauer und Gewitter möglich. Dann zieht kräftiger Regen zum Abend hin auf - besonders im Großraum Berlin und im Süden Brandenburgs besteht dann Unwetterpotential. Dieses erstreckt sich allerdings wie ein breiter Gürtel noch weiter und reicht von Nordrhein-Westfalen bis nach Westpolen. Lokal ist auch heftiger Starkregen mit Mengen um 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit oder über mehrere Stunden hinweg möglich. Ebenso sei nicht auszuschließen, dass auch Tornados auftreten könnten, so ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin. "Die Energie ist da", so Vögtlin, denn die Luftmasse sei jetzt sehr warm und feucht. Ob und wo diese auftreten sei allerdings unklar.

Temperaturen fallen Mittwoch auf frische 15 Grad

Welche Landkreise und Bezirke sowohl von Regen und starkem Wind besonders betroffen sein werden, lasse sich aber nicht mit Gewissheit sagen, so Vögtlin. Möglich sind laut Prognosen zudem Hagelschauer mit Körnern von bis zu vier Zentimetern. Ebenso können sich stellenweise sogenannte Superzellen bilden, besonders da, wo zwei Luftmassen aneinandergrenzen. Ob und wo dies aber auch in Berlin und Brandenburg der Fall sein wird, lässt sich nicht sicher berechnen, so Vögtlin. Die größte Gefahr für das Unwetter bestehe am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch. Danach schwäche es ab und ziehe Richtung Oder und Neiße ab, so der Meteorologe. Im Norden Brandenburgs könne es dann noch regnen.

Berliner Fanzonen geschlossen

Die beiden Berliner Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag bleiben aufgrund der aktuellen amtlichen Unwettervorwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag geschlossen. Die Betreiber von Parks warnen bei Unwetter vor dem Betreten der Anlagen, da Äste abbrechen könnten. Zwar sind zum Abend viele Parks in Berlin und Brandenburg geschlossen, doch könnte Astbruch auch noch am Morgen nach einem Sturm stattfinden.

Am Mittwoch sei dann die Unwettergefahr erst einmal gebannt, so Vögtlin. Es könne nochmal zu Gewittern kommen, aber es sei kein Unwetter mehr dabei. Der Tag wird voraussichtlich eher wolkenverhangen, bis zum Abend kann es regnen. Wer am Abend die Begegnung Deutschland-Ungarn bei der EM im Biergarten oder beim Public Viewing gucken will, sollte sich aber warm anziehen, denn nach der schwülen Wärme fällt das Thermometer zeitweise auf 15 Grad.

Sommer durchschnittlich, aber geht wechselhaft weiter

Der Donnerstag, so Vögtlin, könnte dann aber "der schönste Tag der Woche werden". Da erwarte die Menschen in Berlin und Brandenburg wieder freundliches und trockenes Sommerwetter - allerdings nehme die Wärme und Schwüle am Freitag wieder zu, so der Wetterexperte. Bis zu feuchtwarmen 30 Grad Celsius sind dann in Brandenburg vereinzelt möglich. Am Wochenende geht es dann leicht wechselhaft weiter, Schauer und Gewitter sind möglich, dazwischen trockene und freundliche Phasen bei 23 bis 26 Grad Celsius.



Der bisher wechselhafte Sommer wird uns jedoch noch weiter begleiten, sagt der Meteorologe. "Das bleibt erst einmal ein Auf und Ab." Trotz einiger Temperaturabfälle sei der Juni und Frühsommer aber noch im durchschnittlichen Bereich, so Vögtlin