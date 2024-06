Auf rund 39,3 Milliarden Euro belief sich der eigentlich geplante Etat. Rund 560 Millionen Euro fehlen dem Berliner Senat jetzt im aktuellen Haushalt für 2024 - eine Differenz von grob errechnet zwei Prozent. Die offizielle Vorgabe der schwarz-roten Landesregierung ist nun, diese zwei Prozent einzusparen - in allen Bereichen. So heißt es zumindest offiziell.

Diese finanzielle Grundlage des Programms soll nun komplett eingespart werden, sagt Herrmann. "Noch einmal in Kürze: 200.000 Euro - gestrichen." Die Folge wäre, dass es in Berlin in den nächsten Jahren trotz langwieriger Vorbereitungen eines stadtweiten Konzepts und des dringenden Bedarfs kein Stadttauben-Management geben wird. Die Landestierschutzbeauftragte hofft, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Herrmann verweist auf die Strichliste. "Auch im Titel 'Dienstleistungen' wurden mir alle Gelder gestrichen", so die Landesbeauftragte für Tierschutz. "Wir hatten hier zwei Projekte vorgesehen: Burnout-Präventions-Workshops für amtliche Tierärztinnen und Tierärzte sowie für ehrenamtliche Tierschützende, da Menschen, die im Tierschutz arbeiten, besonders gefährdet sind", sagt Herrmann. "Außerdem: Tierschutzunterricht an Schulen, denn Präventionsarbeit ist grundsätzlich kostengünstiger und nachhaltiger, und sie schützt Tiere vor vermeidbarem Leid."

Das Thema Tauben-Management hatte es als eines der wenigen Tierschutzthemen in den Koalitionsvertrag geschafft. Vor allem die Ehrenamtlichen brauchen hier dringend Unterstützung. "Die Ehrenamtlichen sind nicht nur finanziell am Ende ihrer Kräfte", sagt Kathrin Herrmann. Da Stadttauben als Haustiere gelten, haben die Kommunen eine Fürsorgepflicht - ausführlich dargelegt von der Landestierschutzbeauftragten selbst in einem Gutachten vor wenigen Jahren.

Im Tierschutz engagierte Menschen arbeiten oft ehrenamtlich. Alljährlich verleiht die Landestierschutzbeauftragte zusammen mit der für Tierschutz zuständigen Senatorin Tierschutzpreise in drei Kategorien, um diese wichtige Arbeit der ehrenamtlich Tätigen zu würdigen. Ebenso wurden bis zum Regierungswechsel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Landestierschutzbeauftragten mit Preisen geehrt, wenn sie in ihrer Forschung und Lehre auf Tierversuche verzichteten. All diese Auszeichnungen und Preise sollen nun in diesem Jahr flachfallen. "Die 60.000 Euro wurden komplett gestrichen", sagt Herrmann.

In der rot-grün-roten Vorgängerregierung habe sie als Landestierschutzbeauftragte über 400.000 Euro zur Verfügung gehabt, im vergangenen Jahr sei das dann schon auf 246.000 Euro reduziert worden. Und für den Rest von 2024? "Weniger als 14.400 Euro verbleiben für sämtliche Aktivitäten der Landestierschutzbeauftragten in diesem Jahr", rechnet Herrmann zusammen. Einen Großteil davon "verschlingen" Fortbildungsveranstaltungen und der Berliner Tierschutztag. Damit, so erklärte die Landestierschutzbeauftragte, sei sie nun nicht mehr in der Lage, die Vereine und Bezirke bei ihren Tierschutzprojekten finanziell zu unterstützen.

Zwei Prozent, so die grobe Angabe des Senats, müssten im Etat eines jeden Ressorts eingespart werden. Bei der Landestierschutzbeauftragten ist es fast der gesamte Etat.