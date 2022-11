Die langjährige "Abendschau"-Moderatorin Angelika Neumann ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 67 Jahren in ihrer Heimatstadt Berlin, wie der rbb erfuhr.

Neumann hatte 1984 beim rbb-Vorgänger SFB als Moderatorin des "Telejournals" angefangen. Ab 1986 war sie in der "Abendschau" zu sehen - anfangs in der Doppel-Moderation mit Gerd Ellinghaus. In den aufregenden Tagen des Mauerfalls berichtete sie auch als Reporterin von dem historischen Geschehen.

Außerdem präsentierte sie Verbrauchersendungen wie "Die Anrufbeantworter".

Ihre letzte "Abendschau" moderierte Angelika Neumann 1998. Danach kehrte sie nicht mehr dauerhaft auf den Bildschirm zurück.