Deutschland will gegen Ungarn das nächste Fußball-Fest bei der EM feiern

Nach dem furiosen Eröffnungserfolg gegen Schottland steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend das zweite EM-Spiel gegen Ungarn an. Mit einem Sieg hätte die Nagelsmann-Elf das Achtelfinale quasi sicher.

Nach Schottland ist vor Ungarn: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwochabend (18 Uhr) in Stuttgart ihr zweites Gruppenspiel bei der Euro im eigenen Land. Bei einem Sieg wäre der Mannschaft von Julian Nagelsmann die Teilnahme am Achtelfinale nur noch rechnerisch und mit einem Fußball-Wunder für Schottland zu nehmen, das Deutschland im Eröffnungsspiel mit 5:1 geschlagen hatte.

Nagelsmann schickt gegen Ungarn dieselbe Elf auf den Platz, die bereits gegen die Schotten erfolgreich war. Auf der linken Abwehrseite wird also erneut der gebürtige Berliner und Ex-Herthaner Maxi Mittelstädt auflaufen.