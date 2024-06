Do 20.06.24 | 06:43 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der A24 sind am Mittwochabend drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte zwischen Herzsprung und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) in Fahrtrichtung Berlin laut Polizei beim Überholen die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der 59-jährige Fahrer eines BMW wollte laut einem Sprecher der Autobahnpolizei Walsleben ein anderes Auto mit Anhänger überholen. Dabei verlor er auf der linken Spur nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern, durchbrach einen Wildzaun und kollidierte mit zwei Bäumen. Der 59-jährige Fahrer und seine 47- und 19-Jahre alten Beifahrerinnen wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarben. Laut Polizei kamen die Opfer aus Berlin.



Für die Bergungsarbeiten und die Untersuchungen eines Unfallgutachters war die A24 für rund vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde zeitweise an der Anschlussstelle Herzsprung abgeleitet.