Im Alter von 92 Jahren - Schauspieler Günter Lamprecht gestorben

Fr 07.10.22 | 10:38 Uhr

Er wuchs in Berlin auf, war der Star von Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" und in den 90ern der Berliner "Tatort"-Kommissar: Am Dienstag ist der Schauspieler Günter Lamprecht mit 92 Jahren in Bad Godesberg gestorben.

Der mit Fassbinder-Filmen und als "Tatort"-Kommissar berühmt gewordene Schauspieler Günter Lamprecht ist tot. Er starb am 4. Oktober im Alter von 92 Jahren in Bad Godesberg in Bonn, wie seine Agentin Antje Schlag am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Für seine Paraderolle des Franz Biberkopf in Rainer Werner Fassbinders Mehrteiler "Berlin Alexanderplatz" wurde Lamprecht von Kritik und Publikum gefeiert. Popularität erlangte er in den 90er Jahren durch die Rolle des Berliner "Tatort"-Kommissars Franz Markowitz. Lamprecht hinterlässt seine Frau und eine Tochter.

Kindheit an der Spree

Lamprecht wurde am 21. Januar 1930 in Berlin geboren und wuchs an der Jannowitzbrücke auf. Kurz vor Kriegsende wurde er noch als Hitlerjunge eingezogen und in den letzten Kriegstagen verwundet. Nach dem Krieg arbeitet er als Dachdecker und Orthopädiehandwerker. Er war auch leidenschaftlicher Boxer.

Debüt am Schillertheater folgten über 200 Hauptrollen

Zum Theater kam er durch einen Zufall: Als junger Mann besuchte Lamprecht einen Jazzclub und machte dort die Ansagen auf der Bühne. Ein befreundeter Schauspieler riet ihm dann, es mal mit dem Theater zu versuchen und gab ihm die Adresse einer Schauspiellehrerin. Diese erkannte sein Talent sofort - ab 1953 nahm Lamprecht privaten Schauspielunterricht. Er debütierte am Schiller-Theater, es folgte ein festes Engagement am Schauspielhaus Bochum, wohin er nach Stationen auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands 1974 zurückkehrte und unter Peter Zadek spielte. Er galt als "Rauhbein mit der zarten Seele". In Bochum traf er auch das erste Mal auf Rainer Werner Fassbinder. Insgesamt spielte Lamprecht circa 75 Haupt- und Titelrollen am Theater. Seine erste Film-Hauptrolle spielte Lamprecht 1976 in "Das Brot des Bäckers" und gewann damit den Lubitsch-Preis. Es folgten weit mehr als 150 Film- und Fernsehrollen, begleitet von zahlreichen Ehrungen.

"Tatort"-Kommissar Markowitz ähnelte oft Lamprecht

Als er 1991 den "Tatort"-Kommissar Markowitz erfand, den er auch selbst spielte, hatte die Figur eine Biographie, die in vielen Details der von Lamprecht ähnelte. Auch Markowitz war 1930 geboren und mochte Jazzmusik. Seine Dienstwaffe benutzte Kommissar Markowitz nur selten - Lamprecht hasste Krimis, in denen sinnlos herumgeschossen wurde.

1999 Opfer eines Amokschützen

1999 entging Lamprecht nur knapp dem Tod: Durch Zufall wurde er zu einem der Opfer eines 16 Jahre alten Amokläufers wurde, der im bayerischen Bad Reichenhall mehrere Stunden lang aus seinem Fenster um sich schoss. Lamprecht erlitt Durchschüsse an beiden Armen, auch seine Freundin wurde getroffen. Rund eine Stunde liegen beide in einer Blutlache, bis ein Sanitäter den Mut fasst, sich ins Schussfeld zu begeben und die beiden zu bergen. Noch zehn Jahre später habe er von dem Vorfall geträumt und sei nachts schweißgebadet aufgewacht, erzählte Lamprecht.

Letzte Auftritte in "Berlin Babylon" und "Meeresleuchten"

In den letzten Jahren seines Lebens machte sich Lamprecht rar. Er wolle nicht nur den "gutmütigen Opa" spielen, sagte er. Zuletzt war Lamprecht 2017 in der Serie "Babylon Berlin" als Reichspräsident Paul von Hindenburg und 2021 im Fernsehfilm "Meeresleuchten" zu sehen.