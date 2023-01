Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll die Frau bei einem Streit mit einem ebenfalls 27-Jährigen in der Nacht aus dem sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses gefallen sein. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Eine 27-jährige Frau ist nach dem Sturz von einem Balkon in Berlin-Marzahn gestorben.

Den Angaben zufolge war es in der Wohnung zu einem Streit zwischen der Frau und dem Mann gekommen. Dieser habe sich auf den Balkon verlagert. Nach dem Sturz seien weitere in der Wohnung anwesende Menschen zu der gestürzten Frau hinunter geeilt. Sie versuchten demnach die Frau zu reanimieren, bis alarmierte Rettungskräfte eintrafen. Danach kam die Frau in ein Krankenhaus, wo sie starb.

Die Beamten übergaben die Kinder der 27-Jährigen dem Kindernotdienst. Ihre Wohnung wurde versiegelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.