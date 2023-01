Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Silvesterkrawallen in Berlin hat die Polizei am Donnerstag mit Anwohnern in Neukölln gesprochen.

Hintergrund ist der Angriff mit Pyrotechnik auf einen geparkten Reisebus in der Sonnenallee, Ecke Michael-Bohnen-Ring. Der Bus war in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar völlig ausgebrannt. Die Sonnenallee sei an dieser Stelle mit einem Wohnhaus überbaut, so dass die Flammen und der Rauch für die Bewohner besonders gefährlich gewesen seien, so die Polizei.